Rassemblement de véhicules anciens Aubusson
Rassemblement de véhicules anciens Aubusson mardi 14 juillet 2026.
Rassemblement de véhicules anciens
Allée Jean Marie Couturier Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
+ de 100 véhicules de + de 30 ans
Accès gratuit pour tous ( visiteurs et propriétaires de voitures )
Balade en ville à partir départ de l’allée Jean Marie Couturier
Circuit emprunté Avenue des Lissiers, Rue Chateaufavier, Place Espagne, Grande Rue, rue des Déportés, Rond point Maurice Dayras .
Allée Jean Marie Couturier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 03 51 42 aubussoncomitedesfetes@gmail.com
