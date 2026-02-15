Rassemblement de véhicules anciens

Aubusson

14 juillet 2026

fin : 2026-07-14

2026-07-14

+ de 100 véhicules de + de 30 ans

Accès gratuit pour tous ( visiteurs et propriétaires de voitures )

Balade en ville à partir départ de l’allée Jean Marie Couturier

Circuit emprunté Avenue des Lissiers, Rue Chateaufavier, Place Espagne, Grande Rue, rue des Déportés, Rond point Maurice Dayras .

Allée Jean Marie Couturier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 03 51 42 aubussoncomitedesfetes@gmail.com

