Informations pratiques

Montmirail

Rassemblement de voitures anciennes et de prestige

Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 13:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Rassemblement trimestriel de véhicules anciens (jusqu’à 1996) et de prestige. Entrée gratuite.

Rassemblement trimestriel de véhicules anciens (jusqu’à 1996) et de prestige. Entrée gratuite. .

Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 14 42 64

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English :

Quarterly gathering of classic cars (up to 1996) and luxury vehicles. Free admission.

L’événement Rassemblement de voitures anciennes et de prestige Montmirail a été mis à jour le 2026-07-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude