Rassemblement de voitures anciennes et de prestige Montmirail
dimanche 23 août 2026 · Montmirail
Informations pratiques
Montmirail
Rassemblement de voitures anciennes et de prestige
Montmirail Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 13:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Rassemblement trimestriel de véhicules anciens (jusqu’à 1996) et de prestige. Entrée gratuite.
Rassemblement trimestriel de véhicules anciens (jusqu’à 1996) et de prestige. Entrée gratuite. .
Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 14 42 64
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English :
Quarterly gathering of classic cars (up to 1996) and luxury vehicles. Free admission.
L’événement Rassemblement de voitures anciennes et de prestige Montmirail a été mis à jour le 2026-07-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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