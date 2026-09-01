Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Rassemblement de voitures anciennes

Parking de l’Esplanade de la mer L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Exposition de voitures anciennes

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Parking de l’Esplanade de la mer L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 6 11 70 46 89 club.autoslapresquile@gmail.com

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English :

Classic car show

L’événement Rassemblement de voitures anciennes L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud