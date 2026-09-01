Rassemblement de voitures anciennes L’Aiguillon-la-Presqu’île
dimanche 13 septembre 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Rassemblement de voitures anciennes
Parking de l’Esplanade de la mer L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Exposition de voitures anciennes
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Parking de l’Esplanade de la mer L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 6 11 70 46 89 club.autoslapresquile@gmail.com
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English :
Classic car show
L’événement Rassemblement de voitures anciennes L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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