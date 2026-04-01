Château-Gontier-sur-Mayenne

RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES LES PHARES JAUNES

Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Rassemblement des Phares Jaunes Castrogontériens à l’Espace Saint Fiacre !

Véhicules de plus de 30 ans (autos, motos, cyclos, solex, utilitaires…) + marché d’artisans locaux + Animations

Sur le parking Saint Fiacre

Restauration et buvette

Accès gratuit

Infos 06 71 83 02 14 .

Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 71 83 02 14 lepharesjaunes@orange.fr

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English :

Phares Jaunes Castrogontériens gather at Espace Saint Fiacre!

L’événement RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES LES PHARES JAUNES Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-04-16 par SUD MAYENNE