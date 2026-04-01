RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES LES PHARES JAUNES Château-Gontier-sur-Mayenne
RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES LES PHARES JAUNES Château-Gontier-sur-Mayenne dimanche 26 avril 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES LES PHARES JAUNES
Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Rassemblement des Phares Jaunes Castrogontériens à l’Espace Saint Fiacre !
Véhicules de plus de 30 ans (autos, motos, cyclos, solex, utilitaires…) + marché d’artisans locaux + Animations
Sur le parking Saint Fiacre
Restauration et buvette
Accès gratuit
Infos 06 71 83 02 14 .
Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 71 83 02 14 lepharesjaunes@orange.fr
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English :
Phares Jaunes Castrogontériens gather at Espace Saint Fiacre!
L’événement RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES LES PHARES JAUNES Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-04-16 par SUD MAYENNE
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