RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES Sète
RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES Sète samedi 20 juin 2026.
Sète
RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES
Rues pietonnes Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rassemblement de véhicules anciens en coeur de ville de Sète ,voitures et motos seront exposées dans les rues piétonnes du centre ville toute la journée et animations
Rassemblement de véhicules anciens en coeur de ville de Sète ,voitures et motos seront exposées dans les rues piétonnes du centre ville toute la journée et animations. .
Rues pietonnes Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 73 72 99 49 lesvitrinesdesete@gmail.com
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English :
Classic car and motorcycle show in the heart of Sète; cars and motorcycles will be on display in the downtown pedestrian streets all day long, along with entertainment
L’événement RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES Sète a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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