Rassemblement Youngtimers Rue du Champ de Foire Dompierre-sur-Besbre

Rassemblement Youngtimers

Rue du Champ de Foire La Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Rassemblement de voitures anciennes organisé par le Rétro Mobile Club Dompierrois.

Rue du Champ de Foire La Roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 67 35 rmcdomp@gmail.com

Classic car gathering organized by the Rétro Mobile Club Dompierrois.

