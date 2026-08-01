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RASTER. ELECTRIC CAMPFIRE 2026 théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

vendredi 28 août 2026 · théâtre municipal · Mont Lozère et Goulet

RASTER. ELECTRIC CAMPFIRE 2026 théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
théâtre municipal
Adresse
Bagnols-les-Bains
Ville
48190 Mont Lozère et Goulet
Département
Lozère
Tarif
12 12 35 Adulte

Mont Lozère et Goulet

RASTER. ELECTRIC CAMPFIRE 2026

théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 12 – 12 – 35 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-28

Raster. Electric Campfire 2026 le festival de musiques électroniques du Label Berlinois Raster.
Au programme 2 soirées de concerts, une programmation à la pointe de la musique électronique mêlant vidéo et musique live ; mais aussi des sets d’après-midi format siestes électroniques, un atelier-rencontre avec les artistes .
Infos et billetterie www.festivaldolt.org I 04 66 45 20 50
À l’occasion des 30 ans du label Raster Media, l’incontournable plateforme artistique internationale de musiques électroniques, l’ELECTRIC CAMPFIRE est de retour à Bagnols-les-Bains.
Au programme 2 soirées de concerts, une programmation à la pointe de la musique électronique mêlant vidéo et musique live ; mais aussi des sets d’après-midi format siestes électroniques, un atelier-rencontre avec les artistes du label ainsi qu’une buvette locale et artisanale.

Vendredi Soir L’Astra Cosmo live 3D (USA) I Milian Mori live-AV (SWITZERLAND) I Camilla Pisani live (ITALY)
Samedi Après-Midi Annabelle Playe / Marc Siffert live (FRANCE) I Lai Tsung-Yun live (TAIWAN) I Lisokot live (RUSSIA / FRANCE)
Samedi Soir Rem Kina live (FRANCE/ JAPAN) I Gábor Lázár live-AV (HUNGARY) I Z & F (Franck Vigroux & Zl!ster) live (FRANCE / USA) I Bytone live-AV (GERMANY)

Buvette locale et artisanale, restauration sur place
Infos & billetterie www.festivaldolt.org I 04 66 45 20 50   .

théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50 

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English :

Raster. Electric Campfire 2026—the electronic music festival from the Berlin-based label Raster.
On the schedule: two evenings of concerts, a lineup featuring the cutting edge of electronic music that blends video and live music; as well as afternoon sets in the style of “electronic naps” and a workshop and meet-and-greet with the artists.
Info and tickets: www.festivaldolt.org I 04 66 45 20 50

L’événement RASTER. ELECTRIC CAMPFIRE 2026 Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-05 par 48-OT Mont Lozere

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