RASTER. ELECTRIC CAMPFIRE 2026 théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

RASTER. ELECTRIC CAMPFIRE 2026

théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 12 – 12 – 35 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Raster. Electric Campfire 2026 le festival de musiques électroniques du Label Berlinois Raster.

Au programme 2 soirées de concerts, une programmation à la pointe de la musique électronique mêlant vidéo et musique live ; mais aussi des sets d’après-midi format siestes électroniques, un atelier-rencontre avec les artistes .

Infos et billetterie www.festivaldolt.org I 04 66 45 20 50

À l’occasion des 30 ans du label Raster Media, l’incontournable plateforme artistique internationale de musiques électroniques, l’ELECTRIC CAMPFIRE est de retour à Bagnols-les-Bains.

Au programme 2 soirées de concerts, une programmation à la pointe de la musique électronique mêlant vidéo et musique live ; mais aussi des sets d’après-midi format siestes électroniques, un atelier-rencontre avec les artistes du label ainsi qu’une buvette locale et artisanale.

Vendredi Soir L’Astra Cosmo live 3D (USA) I Milian Mori live-AV (SWITZERLAND) I Camilla Pisani live (ITALY)

Samedi Après-Midi Annabelle Playe / Marc Siffert live (FRANCE) I Lai Tsung-Yun live (TAIWAN) I Lisokot live (RUSSIA / FRANCE)

Samedi Soir Rem Kina live (FRANCE/ JAPAN) I Gábor Lázár live-AV (HUNGARY) I Z & F (Franck Vigroux & Zl!ster) live (FRANCE / USA) I Bytone live-AV (GERMANY)

Buvette locale et artisanale, restauration sur place

Infos & billetterie www.festivaldolt.org I 04 66 45 20 50 .

théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50

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English :

Raster. Electric Campfire 2026—the electronic music festival from the Berlin-based label Raster.

On the schedule: two evenings of concerts, a lineup featuring the cutting edge of electronic music that blends video and live music; as well as afternoon sets in the style of “electronic naps” and a workshop and meet-and-greet with the artists.

Info and tickets: www.festivaldolt.org I 04 66 45 20 50

L’événement RASTER. ELECTRIC CAMPFIRE 2026 Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-05 par 48-OT Mont Lozere