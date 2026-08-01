RASTER. ELECTRIC CAMPFIRE 2026 théâtre municipal Mont Lozère et Goulet
vendredi 28 août 2026 · théâtre municipal · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
RASTER. ELECTRIC CAMPFIRE 2026
théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 12 – 12 – 35 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
Raster. Electric Campfire 2026 le festival de musiques électroniques du Label Berlinois Raster.
Au programme 2 soirées de concerts, une programmation à la pointe de la musique électronique mêlant vidéo et musique live ; mais aussi des sets d’après-midi format siestes électroniques, un atelier-rencontre avec les artistes .
Infos et billetterie www.festivaldolt.org I 04 66 45 20 50
À l’occasion des 30 ans du label Raster Media, l’incontournable plateforme artistique internationale de musiques électroniques, l’ELECTRIC CAMPFIRE est de retour à Bagnols-les-Bains.
Au programme 2 soirées de concerts, une programmation à la pointe de la musique électronique mêlant vidéo et musique live ; mais aussi des sets d’après-midi format siestes électroniques, un atelier-rencontre avec les artistes du label ainsi qu’une buvette locale et artisanale.
Vendredi Soir L’Astra Cosmo live 3D (USA) I Milian Mori live-AV (SWITZERLAND) I Camilla Pisani live (ITALY)
Samedi Après-Midi Annabelle Playe / Marc Siffert live (FRANCE) I Lai Tsung-Yun live (TAIWAN) I Lisokot live (RUSSIA / FRANCE)
Samedi Soir Rem Kina live (FRANCE/ JAPAN) I Gábor Lázár live-AV (HUNGARY) I Z & F (Franck Vigroux & Zl!ster) live (FRANCE / USA) I Bytone live-AV (GERMANY)
Buvette locale et artisanale, restauration sur place
Infos & billetterie www.festivaldolt.org I 04 66 45 20 50 .
théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50
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English :
Raster. Electric Campfire 2026—the electronic music festival from the Berlin-based label Raster.
On the schedule: two evenings of concerts, a lineup featuring the cutting edge of electronic music that blends video and live music; as well as afternoon sets in the style of “electronic naps” and a workshop and meet-and-greet with the artists.
Info and tickets: www.festivaldolt.org I 04 66 45 20 50
L’événement RASTER. ELECTRIC CAMPFIRE 2026 Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-05 par 48-OT Mont Lozere
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