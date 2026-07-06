Ravage Tout Court Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Informations pratiques

Avec la force de l’indignation et une quête de justice, l’autrice et metteuse en scène Adeline Rosenstein réactualise sa précédente série de théâtre documentaire, Décris-Ravage (2016), dans un spectacle éclairant et accessible à toutes et tous.

Entourée de cinq interprètes, elle se saisit du théâtre, de la gestuelle des corps et de l’histoire des résistances comme outils pour retracer la question palestinienne et dénoncer ce qui ne peut plus attendre : l’effacement progressif d’un peuple. Ici, simplicité et dépouillement se conjuguent pour partager et transcender une indignation et une colère qui ne cessent de croître.

Comment résumer deux cent cinquante années de colonisation ? Et comment s’armer contre la tentative actuelle de nier un peuple ? Dans une fresque théâtrale implacable, cinq interprètes redonnent corps et voix aux siècles d’oppression et de violence envers le peuple palestinien.

Du mardi 25 mai 2027 au vendredi 28 mai 2027 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

De 9 à 27 euros.

Tout public. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-25T23:00:00+02:00

fin : 2027-05-29T00:30:00+02:00

Date(s) : 2027-05-25T20:00:00+02:00_2027-05-25T21:30:00+02:00;2027-05-26T20:00:00+02:00_2027-05-26T21:30:00+02:00;2027-05-27T20:00:00+02:00_2027-05-27T21:30:00+02:00;2027-05-28T20:00:00+02:00_2027-05-28T21:30:00+02:00

Théâtre Public de Montreuil 10, place Jean-Jaurès 93100 Montreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/ravage-tout-court +33148704890 contact@theatrepublicmontreuil.com https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR



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