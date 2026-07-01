Ravel en ville, Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Ravel en ville Samedi 26 septembre, 14h00 Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Hors les murs | Performance

Un souffle, puis une caisse claire à peine perceptible s’installent progressivement. Une note enfin, puis une autre. Là-bas, une flûtiste sort de la librairie, un hautbois joue au balcon, les seconds violons s’installent en terrasse. Au fil de la partition et du crescendo ravageur de Ravel, l’orchestre se déploie et se fait entendre jusqu’à la Garonne. Bordeaux résonne des assauts du Boléro.

Coproduction FAB – Festival international des Arts de Bordeaux métropole, Opéra Pagaï, Opéra National de Bordeaux.



En savoir plus

Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/hors-les-murs-ravel-en-ville-83961 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | FAB Hors les murs