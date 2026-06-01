Raviver le patrimoine : mémoire vivante d’un territoire, L’escale de la Bastide, Castillonnès
Raviver le patrimoine : mémoire vivante d’un territoire, L’escale de la Bastide, Castillonnès samedi 19 septembre 2026.
Raviver le patrimoine : mémoire vivante d’un territoire 19 et 20 septembre L’escale de la Bastide Lot-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00
Et si le patrimoine n’était pas seulement ce que l’on conserve, mais aussi ce qui nous aide à construire l’avenir ?
Cette exposition, à la fois numérique et matérielle, vous invite à découvrir, à travers des photographies et des reconstitutions, des fragments du patrimoine local — lieux, objets, paysages ou souvenirs — parfois oubliés, parfois menacés, mais toujours porteurs de sens.
La photographie devient ici un véritable outil de révélation, permettant de redécouvrir un patrimoine souvent méconnu ou insoupçonné.
Chaque personne souhaitant participer pourra contribuer librement à cette exposition en envoyant sa proposition numérique à l’adresse de l’association. Le projet se construira progressivement en ligne avant d’aboutir à une sélection présentée dans différents lieux de la ville.
Plus qu’un regard tourné vers le passé, cette exposition propose une réflexion simple : que souhaitons-nous transmettre aux générations futures, dans quel esprit et par quels moyens ?
Un catalogue imprimé accompagnera l’exposition, qui sera également accessible en ligne sur le site de l’association.
L’escale de la Bastide 3 Grand Rue, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine https://www.castillonnes.org Café-Restaurant Entrée libre
Et si le patrimoine n’était pas seulement ce que l’on conserve… mais aussi ce qui nous aide à construire l’avenir ?
©Jean-Louis de Biasi
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