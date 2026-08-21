Raviver, résister, réimaginer le patrimoine, Musée Picasso, Antibes
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Picasso · Antibes
Informations pratiques
Raviver, résister, réimaginer le patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée Picasso Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Raviver, résister, réimaginer le patrimoine
Comment renouveler notre regard sur un patrimoine que nous voyons tous les jours à tel point qu’il disparait sous l’effet de l’habitude et du quotidien ? Comment lui redonner vie ? Comment le réinventer ?
C’est à travers ce prisme que l’Association des Amis du musée Picasso et le service des Publics vous propose une visite à plusieurs voix qui vous mettra en lumière des éléments architecturaux ou des œuvres d’art.
En partenariat avec l’Association des Amis du musée Picasso.
Visite pour tous.
Musée Picasso Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492905428 https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso [{« type »: « link », « value »: « http://antibes.fr/musees/activites »}] Picasso a séjourné à Antibes et installé son atelier dans le château – de septembre à novembre 1946, Il y a laissé de nombreux peintures et dessins. En décembre 1966, le château Grimaldi est devenu le musée Picasso.
Raviver, résister, réimaginer le patrimoine
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