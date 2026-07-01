AGENDA · Valenciennes
Raviver, Résister, Réimaginer – un point de vue protestant Réformé !, Temple Protestant de Valenciennes, Valenciennes
dimanche 20 septembre 2026 · Temple Protestant de Valenciennes · Valenciennes
Informations pratiques
Raviver, Résister, Réimaginer – un point de vue protestant Réformé ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Temple Protestant de Valenciennes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre du temple de 14h à 18h
Quand ces quatre « R » racontent une histoire…présentation à 15 h et 17h pendant 30 minutes
Temple Protestant de Valenciennes 66 rue de Paris, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France
Visite libre du temple de 14h à 18h
©HugoVivier
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