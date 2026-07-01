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Raviver, Résister, Réimaginer – un point de vue protestant Réformé !, Temple Protestant de Valenciennes, Valenciennes

dimanche 20 septembre 2026 · Temple Protestant de Valenciennes · Valenciennes

Raviver, Résister, Réimaginer – un point de vue protestant Réformé !, Temple Protestant de Valenciennes, Valenciennes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple Protestant de Valenciennes
Adresse
66 rue de Paris, 59300 Valenciennes
Ville
59300 Valenciennes
Département
Nord

Raviver, Résister, Réimaginer – un point de vue protestant Réformé ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Temple Protestant de Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du temple de 14h à 18h
Quand ces quatre « R » racontent une histoire…présentation à 15 h et 17h pendant 30 minutes

Temple Protestant de Valenciennes 66 rue de Paris, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France
Visite libre du temple de 14h à 18h

©HugoVivier

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