Raviver, Résister, Réimaginer – un point de vue protestant Réformé !, Temple Protestant de Valenciennes, Valenciennes

Informations pratiques

Raviver, Résister, Réimaginer – un point de vue protestant Réformé ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Temple Protestant de Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du temple de 14h à 18h

Quand ces quatre « R » racontent une histoire…présentation à 15 h et 17h pendant 30 minutes

Temple Protestant de Valenciennes 66 rue de Paris, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

Visite libre du temple de 14h à 18h

©HugoVivier