Ravivez l’Antique : personnalisez votre cariatide, L’Agora, Nîmes

Informations pratiques

Ravivez l’Antique : personnalisez votre cariatide Dimanche 20 septembre, 14h00 L’Agora Gard

Durée : 2 h. Tarif : 25€ par personne (boisson comprise). Capacité : 10 participants maximum. Matériel : entièrement fourni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Comment raviver notre patrimoine antique ?

Les statues antiques appartiennent au passé, mais continuent-elles vraiment à vivre si nous nous contentons de les observer ?

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, donnez une nouvelle vie à une reproduction en plâtre inspirée des sculptures antiques. Après une courte présentation de leur histoire, chacun sera invité à la transformer librement à l’aide de peinture et de différents éléments décoratifs.

Pop art, street art, motifs graphiques ou univers fantastiques, toutes les interprétations sont les bienvenues.

À travers ce geste créatif, l’atelier propose de réfléchir à notre rôle dans la transmission du patrimoine. Préserver, ce n’est pas seulement conserver : c’est aussi s’approprier, réinventer et continuer à faire vivre un héritage qui inspire encore notre époque.

L’Agora 3 Rue Crémieux, 30000 Nîmes Nîmes 30033 Gambetta Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0620902418 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.didasko@gmail.com »}]

Comment raviver notre patrimoine antique ?

©DIDASKO