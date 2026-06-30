RCF RADIO AU FIL DU CANAL DU MIDI Béziers
RCF RADIO AU FIL DU CANAL DU MIDI Béziers vendredi 3 juillet 2026.
Béziers
RCF RADIO AU FIL DU CANAL DU MIDI
rue du Canal Royal Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Assistez en direct à une émission de radio au cœur des écluses et découvrez celles et ceux qui font vivre le Canal du Midi.
À l’occasion des 30 ans de l’inscription du Canal du Midi à l’UNESCO, assistez à une émission de radio en direct depuis les écluses de Fonseranes.
Rencontres, témoignages et échanges vous plongent dans l’histoire et la vie de ce patrimoine exceptionnel. .
rue du Canal Royal Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
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English : RCF RADIO AU FIL DU CANAL DU MIDI
Tune in live to a radio show set amid the locks and meet the people who keep the Canal du Midi alive.
L’événement RCF RADIO AU FIL DU CANAL DU MIDI Béziers a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 ADT34
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