Monnaie

RDV Aux Jardins 2026 Atelier d’initiation à l’aquarelle dans le parc du château du Mortier à Monnaie

Avenue de Flavigny Monnaie Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 15:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Découverte de l’aquarelle, par Jean-Yves Durbize de l’association La Belle Poule.

Démonstrations régulières tout au long de la journée. 10h15 et 15h Atelier d’initiation pour les familles (enfants à partir de 9 ans) Durée 30mn environ Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Rendez-Vous aux jardins 2026 ! Réservation conseillée sur www.paysloiretouraine.fr. Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. .

Avenue de Flavigny Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement RDV Aux Jardins 2026 Atelier d’initiation à l’aquarelle dans le parc du château du Mortier à Monnaie Monnaie a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37