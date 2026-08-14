RDV avec… Benjamin Sanz Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Batteur, compositeur et explorateur sonore, Benjamin Sanz fait de ce #RDVavec… un véritable laboratoire musical. Nourri par la grande tradition du jazz, les musiques africaines et les écritures contemporaines, il imagine un espace où l’improvisation, l’écoute et la prise de risque deviennent le moteur de la création. Fort de collaborations avec des artistes tels qu’Archie Shepp, David Murray ou Joëlle Léandre, il invite le public à partager une soirée vivante, où chaque rencontre ouvre de nouvelles perspectives et où la musique s’invente, tout simplement, dans l’instant.

Batteur, compositeur et infatigable passeur d’idées.

Le vendredi 08 janvier 2027

de 19h00 à 20h30

Le vendredi 08 janvier 2027

de 21h00 à 22h30

payant

De 23 à 33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-08T20:00:00+01:00

fin : 2027-01-08T21:30:00+01:00

Date(s) : 2027-01-08T19:00:00+02:00_2027-01-08T20:30:00+02:00;2027-01-08T21:00:00+02:00_2027-01-08T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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