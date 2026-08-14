#RDV avec… Benjamin Sanz Le Baiser Salé Paris
vendredi 8 janvier 2027 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Batteur, compositeur et explorateur sonore, Benjamin Sanz fait de ce #RDVavec… un véritable laboratoire musical. Nourri par la grande tradition du jazz, les musiques africaines et les écritures contemporaines, il imagine un espace où l’improvisation, l’écoute et la prise de risque deviennent le moteur de la création. Fort de collaborations avec des artistes tels qu’Archie Shepp, David Murray ou Joëlle Léandre, il invite le public à partager une soirée vivante, où chaque rencontre ouvre de nouvelles perspectives et où la musique s’invente, tout simplement, dans l’instant.
Batteur, compositeur et infatigable passeur d’idées.
Le vendredi 08 janvier 2027
de 19h00 à 20h30
Le vendredi 08 janvier 2027
de 21h00 à 22h30
payant
De 23 à 33 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-08T20:00:00+01:00
fin : 2027-01-08T21:30:00+01:00
Date(s) : 2027-01-08T19:00:00+02:00_2027-01-08T20:30:00+02:00;2027-01-08T21:00:00+02:00_2027-01-08T22:30:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/
Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Clara Barry, Jazz vocal au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 14 août 2026
- MINOTAURE OU LE LABYRINTHE DE GLACE ORANGERIE DU PARC DE BAGATELLE Paris 14 août 2026
- On révise les chants des oiseaux en webconférence ! Maison Paris Nature Paris 14 août 2026
- Thomas Duvigneau – Jean-Baptiste Bridon Le Son de la Terre PARIS 05 14 août 2026
- Travo SUPERSONIC Paris 15 août 2026