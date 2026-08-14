#RDV avec… Benjamin Sanz Trio Le Baiser Salé Paris
samedi 12 septembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Benjamin Sanz s’entoure pour ce #RDVavec… de deux musiciens d’exception : Rob Clearfield au piano, figure incontournable de la scène de Chicago, et Yoni Zelnik à la contrebasse, compagnon de route des plus grandes voix du jazz. Ensemble, ils ouvrent un terrain de jeu où tout peut arriver. Entre héritage du jazz, écriture contemporaine et improvisation, Benjamin Sanz trace un chemin libre, généreux et résolument tourné vers l’instant. Habitué à partager la scène avec des artistes comme Archie Shepp, David Murray ou Joëlle Léandre, il imagine un #RDVavec… placé sous le signe de l’écoute, de la surprise et du plaisir de jouer ensemble.
Batteur, compositeur et infatigable passeur d’idées.
Le vendredi 11 septembre 2026
de 21h00 à 22h30
Le vendredi 11 septembre 2026
de 19h00 à 20h30
payant
De 23 à 33 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T19:00:00+02:00_2026-09-11T20:30:00+02:00;2026-09-11T21:00:00+02:00_2026-09-11T22:30:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/
Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Clara Barry, Jazz vocal au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 14 août 2026
- MINOTAURE OU LE LABYRINTHE DE GLACE ORANGERIE DU PARC DE BAGATELLE Paris 14 août 2026
- On révise les chants des oiseaux en webconférence ! Maison Paris Nature Paris 14 août 2026
- Thomas Duvigneau – Jean-Baptiste Bridon Le Son de la Terre PARIS 05 14 août 2026
- Travo SUPERSONIC Paris 15 août 2026