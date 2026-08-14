RDV avec… Benjamin Sanz Trio Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Benjamin Sanz s’entoure pour ce #RDVavec… de deux musiciens d’exception : Rob Clearfield au piano, figure incontournable de la scène de Chicago, et Yoni Zelnik à la contrebasse, compagnon de route des plus grandes voix du jazz. Ensemble, ils ouvrent un terrain de jeu où tout peut arriver. Entre héritage du jazz, écriture contemporaine et improvisation, Benjamin Sanz trace un chemin libre, généreux et résolument tourné vers l’instant. Habitué à partager la scène avec des artistes comme Archie Shepp, David Murray ou Joëlle Léandre, il imagine un #RDVavec… placé sous le signe de l’écoute, de la surprise et du plaisir de jouer ensemble.

Batteur, compositeur et infatigable passeur d’idées.

Le vendredi 11 septembre 2026

de 21h00 à 22h30

Le vendredi 11 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

payant

De 23 à 33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T19:00:00+02:00_2026-09-11T20:30:00+02:00;2026-09-11T21:00:00+02:00_2026-09-11T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

