Informations pratiques

« Enchantement » est un spectacle musical original d’Isaías Alves qui articule des matrices rythmiques afro-maranhenses et indigènes avec le langage contemporain du jazz afro-diasporique et des structures post-modales. L’œuvre est le résultat de plus de vingt ans de recherche sur les manifestations culturelles du Maranhão, telles que le bumba meu boi, les fêtes du Divino Espírito Santo et les pratiques d’origine afro-maranhense, transposées dans un langage instrumental contemporain.

(Lanna Luiza, journaliste et productrice culturelle • droits humains)

Enfant de São Luís, au nord-est du Brésil, Isaías est percussionniste et compositeur nourri par les traditions populaires du Maranhão. Il a grandi au rythme des tambours de rue, des processions, des fêtes, avant de faire voyager ses sons jusqu’en Europe. Avec lui, la tradition rencontre l’impro, le jazz s’ancre dans le territoire et le rythme devient langage.

Ces #RDVavec… sont pensés comme un espace vivant. Un lieu où les musiciens se rencontrent, expérimentent, ou la pulsation devient langage commun. Où chaque soirée peut basculer ailleurs.

Enfant de São Luís, au nord-est du Brésil, Isaías est percussionniste et compositeur nourri par les traditions populaires du Maranhão.

Le vendredi 04 septembre 2026

de 21h00 à 22h30

Le vendredi 04 septembre 2026

de 19h00 à 21h30

payant

De 23 à 33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T19:00:00+02:00_2026-09-04T21:30:00+02:00;2026-09-04T21:00:00+02:00_2026-09-04T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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