#Rdv avec ISAIAS ALVES Le Baiser Salé Paris
vendredi 5 février 2027 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Il a grandi au rythme des tambours de rue, des processions, des fêtes, avant de faire voyager ses sons jusqu’en Europe. Avec lui, la tradition rencontre l’impro, le jazz s’ancre dans le territoire et le rythme devient langage.
Ces #RDVavec… sont pensés comme un espace vivant. Un lieu où les musiciens se rencontrent, expérimentent, ou la pulsation devient langage commun. Où chaque soirée peut basculer ailleurs.
Enfant de São Luís, au nord-est du Brésil, Isaías est percussionniste et compositeur nourri par les traditions populaires du Maranhão.
Le vendredi 05 février 2027
de 21h00 à 22h30
Le vendredi 05 février 2027
de 19h00 à 21h30
payant Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR
Tarif Web : 28 EUR
Tarif sur place : 33 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-05T22:00:00+01:00
fin : 2027-02-05T23:30:00+01:00
Date(s) : 2027-02-05T19:00:00+02:00_2027-02-05T21:30:00+02:00;2027-02-05T21:00:00+02:00_2027-02-05T22:30:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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