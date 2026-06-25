Rdv avec LE QUINT’UP Le Baiser Salé Paris

Ça groove fort avec Quint’Up ! Porté par Mario Canonge et Michel Zenino, ce quintet réunit cinq musiciens d’exception autour d’un jazz nourri de hard bop, de rythmes caribéens et d’une irrésistible envie de partager.

Ici, tout est mouvement : les mélodies dansent, les improvisations s’envolent et les grooves s’installent sans demander la permission. Alex Duthil, dans Open Jazz sur France Musique, parle d’« un torrent d’énergie, de swing, de maîtrise et de grooves chaloupés ». Difficile de mieux résumer l’expérience.

Aux côtés de Canonge et Zenino, on retrouve Arnaud Dolmen, l’un des batteurs les plus marquants de sa génération, lauréat des Victoires du Jazz; Josiah Woodson, trompettiste récompensé aux Grammy Awards; et Ricardo Izquierdo, saxophoniste cubain reconnu pour la richesse de son jeu.

Tous les deux mois, les #RdvAvec invitent un artiste ou un groupe à reprendre le fil. Concert après concert, la musique gagne en profondeur, les répertoires se réinventent et de nouvelles perspectives s’ouvrent. Parce que certaines aventures méritent plus qu’une seule rencontre.

Quint’Up réunit cinq musiciens d’exception autour d’un jazz incandescent, où hard bop, rythmes caribéens et énergie collective ne font qu’un.

Le vendredi 02 juillet 2027

de 21h00 à 23h00

Le vendredi 02 juillet 2027

de 19h00 à 21h00

Le vendredi 14 mai 2027

de 19h00 à 21h00

Le vendredi 14 mai 2027

de 21h00 à 23h00

Le samedi 13 mars 2027

de 19h00 à 21h00

Le samedi 13 mars 2027

de 21h00 à 23h00

Le vendredi 22 janvier 2027

de 19h00 à 21h00

Le vendredi 22 janvier 2027

de 21h00 à 23h00

Le samedi 14 novembre 2026

de 21h00 à 23h00

Le samedi 14 novembre 2026

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 24 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 24 septembre 2026

de 21h30 à 23h00

payant Tarif sur place : 33 EUR

Tarif Reduit : 13 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR

Tarif Web : 28 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T22:00:00+02:00

fin : 2027-07-03T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T21:00:00+02:00;2026-09-24T21:30:00+02:00_2026-09-24T23:00:00+02:00;2026-11-14T19:00:00+02:00_2026-11-14T21:00:00+02:00;2026-11-14T21:00:00+02:00_2026-11-14T23:00:00+02:00;2027-01-22T19:00:00+02:00_2027-01-22T21:00:00+02:00;2027-01-22T21:00:00+02:00_2027-01-22T23:00:00+02:00;2027-03-13T19:00:00+02:00_2027-03-13T21:00:00+02:00;2027-03-13T21:00:00+02:00_2027-03-13T23:00:00+02:00;2027-05-14T19:00:00+02:00_2027-05-14T21:00:00+02:00;2027-05-14T21:00:00+02:00_2027-05-14T23:00:00+02:00;2027-07-02T19:00:00+02:00_2027-07-02T21:00:00+02:00;2027-07-02T21:00:00+02:00_2027-07-02T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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