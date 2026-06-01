RDV bien être QI GONG, parc d’isle, Saint-Quentin
RDV bien être QI GONG, parc d’isle, Saint-Quentin samedi 6 juin 2026.
RDV bien être QI GONG Samedi 6 juin, 10h00 parc d’isle Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
L’Agglo du Saint-Quentinois et l’Association Souffle et Energie
proposent une initiation gratuite au Qi gong, gymnastique
ancestrale et énergétique d’origine chinoise.
parc d’isle 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323050650 »}]
L’Agglo du Saint-Quentinois et l’Association Souffle et Energie
©libre de droits
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