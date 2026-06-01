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RDV bien être QI GONG, parc d’isle, Saint-Quentin

RDV bien être QI GONG, parc d’isle, Saint-Quentin

RDV bien être QI GONG, parc d’isle, Saint-Quentin samedi 6 juin 2026.

Lieu : parc d'isle

Adresse : 02100 Saint-Quentin

Ville : 02100 Saint-Quentin

Département : Aisne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

RDV bien être QI GONG Samedi 6 juin, 10h00 parc d’isle Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

L’Agglo du Saint-Quentinois et l’Association Souffle et Energie
proposent une initiation gratuite au Qi gong, gymnastique
ancestrale et énergétique d’origine chinoise.

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L’Agglo du Saint-Quentinois et l’Association Souffle et Energie

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