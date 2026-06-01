RDV bien être QI GONG, parc d’isle, Saint-Quentin

RDV bien être QI GONG Samedi 6 juin, 10h00 parc d’isle Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

L’Agglo du Saint-Quentinois et l’Association Souffle et Energie

proposent une initiation gratuite au Qi gong, gymnastique

ancestrale et énergétique d’origine chinoise.

parc d’isle 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323050650 »}]

L’Agglo du Saint-Quentinois et l’Association Souffle et Energie

©libre de droits