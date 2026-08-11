AGENDA · Pacé
RDV Numérique Totems Pacé
jeudi 15 octobre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
RDV Numérique Totems Pacé Jeudi 15 octobre, 10h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sans inscription
Participez à un temps d’échange convivial autour de l’utilisation du smartphone et de la tablette.
Participez à un temps d’échange convivial autour de l’utilisation du smartphone et de la tablette. Gratuit, sans incription.
Jeudi 15 octobre à 10h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-15T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-15T12:30:00.000+02:00
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http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
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