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RDV Numérique Totems Pacé

jeudi 15 octobre 2026 · Totems · Pacé

RDV Numérique Totems Pacé

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

RDV Numérique Totems Pacé Jeudi 15 octobre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sans inscription

Participez à un temps d’échange convivial autour de l’utilisation du smartphone et de la tablette.

Participez à un temps d’échange convivial autour de l’utilisation du smartphone et de la tablette. Gratuit, sans incription.
Jeudi 15 octobre à 10h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-15T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-15T12:30:00.000+02:00

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http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


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