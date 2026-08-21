RDV pour le p’tit déj !, Musée départemental breton, Quimper

Informations pratiques

RDV pour le p’tit déj ! Dimanche 20 septembre, 09h00 Musée départemental breton Finistère

Dimanche 20 septembre – 9h / Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Êtes-vous lève-tôt ? Dans ce cas, cette activité est faite pour vous.

Découvrez le musée le matin, avant son ouverture, et profitez d’un petit-déjeuner en compagnie de CIDREF (Comité Cidricole de Développement et de Recherche Fouesnantais et Finistérien)

Musée départemental breton 1 Rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne +33298952160 https://musee-breton.finistere.fr Le musée départemental breton est installé dans l’ancien palais épiscopal de Cornouaille, lieu de résidence des évêques. L’édifice comprend deux ailes encadrant une tour d’escalier au décor Renaissance. Elle a été construite par l’évêque Claude de Rohan en 1507. Il s’agit de la plus ancienne partie du bâtiment. Cette tour se remarque par sa verticalité et son élancement et ses fenêtres au décor flamboyant. L’aile de la rue du Roi Gradlon date du XVIIe siècle avec un décor très classique, comme le veut la mode de cette époque. La seconde aile, longeant la rivière de l’Odet, a été bâtie en 1776 et remaniée au XIXe siècle pour accueillir les appartements de l’évêque. À cette même époque, pour fermer la cour, un cloitre est construit permettant à l’évêque de gagner directement la cathédrale depuis son palais. Il a été créé par l’architecte Joseph Bigot, qui a également élevé les flèches de la cathédrale Saint-Corentin. L’entrée et la sortie du musée se font rue du Roi Gradlon, le long de la cathédrale. Passez le porche du Palais, une fois dans la cour, l’entrée du musée sera sur votre droite. Bus : lignes A, B, 5, 6, 7, 8, 9, 9 express, 10, 12 – arrêt Saint-Corentin. lignes 5, 6, 9 express, 10 – arrêt Hôtel de ville. Navette gratuite sur tout le parcours de la gare au centre ville. Parkings à proximité : la Tourbie, la Résistance, Théodore Le Hars, De Lattre deTassigny.

Visite Dégustation VIP

© Musée départemental breton