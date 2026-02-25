RDV récup Café Réparation Nogent-le-Rotrou
RDV récup Café Réparation Nogent-le-Rotrou samedi 19 septembre 2026.
RDV récup Café Réparation
111 Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Apportez un objet ou appareil à défectueux, quelqu’un vous accompagnera pour identifier la panne et le réparer.
Le principe reposant sur l’échange, une petite contribution un gâteau, une boisson, un peu de monnaie, un coup de main…est appréciée !
Entrée libre & gratuite 14h-17h
111 Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 15 95 laboiteaoutils28@gmail.com
English :
Bring a faulty object or appliance, and someone will accompany you to identify the fault and repair it.
The principle is based on exchange, so a small contribution a cake, a drink, a bit of change, a helping hand? is appreciated!
Free admission 14h-17h
L’événement RDV récup Café Réparation Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-02-25 par OTs DU PERCHE