RDV santé JOURNEE SPORT ET SANTé bvd du cami salié Pau

Pau

RDV santé JOURNEE SPORT ET SANTé

bvd du cami salié Complexe de pelote Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 10:00:00

fin : 2026-06-18 17:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Découverte et pratique d’activités sportives et de bien-être et village prévention

Animations sportives et de bien-être: Pour toutes et tous, tout au long de la journée. Gymnastique volontaire (atelier prévention des chutes/équilibre), Taï Chi Chuan, gym volontaire, relaxation, Qi Gong, marche posturale, stretching,

Fitness training.

Village Prévention santé

• Stands prise de tension, pouls et test de souffle (spirométrie simplifiée)

• Stand Gestes qui sauvent

• Stand de l’association Coeur et santé affiliée à la Fédération Française de Cardiologie

• Stand Nutrition .

bvd du cami salié Complexe de pelote Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RDV santé JOURNEE SPORT ET SANTé

L’événement RDV santé JOURNEE SPORT ET SANTé Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau