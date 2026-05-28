RDV santé JOURNEE SPORT ET SANTé bvd du cami salié Pau
RDV santé JOURNEE SPORT ET SANTé bvd du cami salié Pau jeudi 18 juin 2026.
Pau
RDV santé JOURNEE SPORT ET SANTé
bvd du cami salié Complexe de pelote Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:00:00
fin : 2026-06-18 17:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Découverte et pratique d’activités sportives et de bien-être et village prévention
Animations sportives et de bien-être: Pour toutes et tous, tout au long de la journée. Gymnastique volontaire (atelier prévention des chutes/équilibre), Taï Chi Chuan, gym volontaire, relaxation, Qi Gong, marche posturale, stretching,
Fitness training.
Village Prévention santé
• Stands prise de tension, pouls et test de souffle (spirométrie simplifiée)
• Stand Gestes qui sauvent
• Stand de l’association Coeur et santé affiliée à la Fédération Française de Cardiologie
• Stand Nutrition .
bvd du cami salié Complexe de pelote Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
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English : RDV santé JOURNEE SPORT ET SANTé
L’événement RDV santé JOURNEE SPORT ET SANTé Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau
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