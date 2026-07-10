RDVavec MAGIC MALIK QUARTET XP Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Avec le Quartet XP – XP pour Expérience, bien sûr – Magic Malik continue d’avancer en terrain libre, là où le jazz se réinvente à chaque instant. Flûtiste au regard singulier, curieux de tout, il manie les sons comme on joue avec la lumière : en déplaçant les ombres, en faisant surgir des couleurs inattendues. Sa flûte parle, respire et s’amuse portée par cette énergie si reconnaissable qui traverse toute sa musique.

À ses côtés, trois musiciens aussi inventifs qu’à l’écoute : Maïlys Maronn au piano, qu’on a aussi pu entendre dans l’aventure Kafrobeat, Jean-Luc Lehr à la basse nourrie de traditions venues d’Inde, d’Afrique et d’Europe de l’Est, et Vincent Sauve à la batterie, quelque part entre jazz intuitif et musique aléatoire. Ensemble, ils font de la scène un espace de jeu collectif où grooves changeants, harmonies surprenantes et mélodies fugaces se succèdent sans que rien ne soit jamais figé.

Après un album live incandescent enregistré au Baiser Salé, salué pour sa fraîcheur et sa spontanéité, le Quartet XP poursuit son chemin : une musique vivante, exigeante et généreuse à la fois, à suivre les yeux fermés, le cœur grand ouvert.

Le flûtiste le plus audacieux du jazz français vous embarque dans une transe musicale inédite avec son quartet complice. Groove, liberté, improvisation : une expérience immersive à vivre absolument !

Le vendredi 02 avril 2027

de 21h00 à 22h30

Le vendredi 02 avril 2027

de 19h00 à 20h30

payant Tarif sur place : 33 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR

Tarif Web : 28 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-03T00:00:00+02:00

fin : 2027-04-03T01:30:00+02:00

Date(s) : 2027-04-02T19:00:00+02:00_2027-04-02T20:30:00+02:00;2027-04-02T21:00:00+02:00_2027-04-02T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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