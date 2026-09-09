RDVdumardi – Café Philo « L’homme et l’animal », Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

#RDVdumardi – Café Philo « L’homme et l’animal » Mardi 24 novembre, 15h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T15:00:00+01:00 – 2026-11-24T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-24T15:00:00+01:00 – 2026-11-24T16:00:00+01:00

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Échangez vos idées et vos réflexions autour des relations entre l’homme et l’animal, lors d’un café-philo convivial et ouvert à tous.

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