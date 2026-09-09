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#RDVdumardi – Café Philo « L’homme et l’animal », Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

mardi 24 novembre 2026 · Bibliothèque Grand Parc · Bordeaux

#RDVdumardi – Café Philo « L’homme et l’animal », Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Grand Parc
Adresse
34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

#RDVdumardi – Café Philo « L’homme et l’animal » Mardi 24 novembre, 15h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-24T15:00:00+01:00 – 2026-11-24T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-24T15:00:00+01:00 – 2026-11-24T16:00:00+01:00

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Échangez vos idées et vos réflexions autour des relations entre l’homme et l’animal, lors d’un café-philo convivial et ouvert à tous.

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