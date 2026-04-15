#RDVdumardi – Histoire de l’art, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
#RDVdumardi – Histoire de l’art, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux mardi 28 avril 2026.
#RDVdumardi – Histoire de l’art Mardi 28 avril, 15h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T15:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T15:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00
Avec Isabelle Beccia, médiatrice au Musée des Beaux-Arts
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Les courants artistiques des 19e et 20e siècles
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