RDVdumardi – Histoire de l’art, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

#RDVdumardi – Histoire de l’art Mardi 28 avril, 15h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T15:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T15:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Avec Isabelle Beccia, médiatrice au Musée des Beaux-Arts

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Les courants artistiques des 19e et 20e siècles

Canva