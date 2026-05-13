Re-découvrez « Cloper-Coller », Musée du tabac, Bergerac
Re-découvrez « Cloper-Coller », Musée du tabac, Bergerac samedi 23 mai 2026.
Re-découvrez « Cloper-Coller » Samedi 23 mai, 19h00 Musée du tabac Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
(Re) visitez l’exposition du Musée du Tabac, en présence des proches de Paule Deville (guidage, lectures), découvrez de nouvelles oeuvres et participez à un pot de l’amitié.
Musée du tabac 10 Place du Feu, 24100 Bergerac, France Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33553630413 https://www.bergerac.fr/directory/musee-du-tabac Musée spécialisé dans l’anthropologie, il expose l’histoire culturelle du tabac sur quatre salles d’exposition permanente chacune dédiée à une thématique. Des expositions temporaires viennent compléter, à leur manière, les contours du sujet.
(Re) visitez l’exposition du Musée du Tabac, en présence des proches de Paule Deville (guidage, lectures), découvrez de nouvelles oeuvres et participez à un pot de l’amitié.
©Ville de Bergerac
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