Re-découvrez « Cloper-Coller », Musée du tabac, Bergerac

Re-découvrez « Cloper-Coller » Samedi 23 mai, 19h00 Musée du tabac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

(Re) visitez l’exposition du Musée du Tabac, en présence des proches de Paule Deville (guidage, lectures), découvrez de nouvelles oeuvres et participez à un pot de l’amitié.

Musée du tabac 10 Place du Feu, 24100 Bergerac, France Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33553630413 https://www.bergerac.fr/directory/musee-du-tabac Musée spécialisé dans l’anthropologie, il expose l’histoire culturelle du tabac sur quatre salles d’exposition permanente chacune dédiée à une thématique. Des expositions temporaires viennent compléter, à leur manière, les contours du sujet.

(Re) visitez l’exposition du Musée du Tabac, en présence des proches de Paule Deville (guidage, lectures), découvrez de nouvelles oeuvres et participez à un pot de l’amitié.

©Ville de Bergerac