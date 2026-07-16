Ré Soupault, L’Œil de l’avant-garde. Film, mode, photographie, écriture, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Ré Soupault, L’Œil de l’avant-garde.

Film, mode, photographie, écriture 21 mai – 28 novembre 2027 Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-21T10:00:00+02:00 – 2027-05-21T13:00:00+02:00

Fin : 2027-11-28T10:00:00+01:00 – 2027-11-28T18:00:00+01:00

Ré Soupault, L’Œil de l’avant-garde.

Film, mode, photographie, écriture

Formée au Bauhaus de Weimar de 1921 à 1925, Erna Niemeyer fréquente très tôt les avant-gardes. D’origine allemande elle coréalise un des premiers films expérimentaux de l’histoire, Symphonie diagonale créé par le cinéaste suédois Viking Eggeling entre 1924 et 1925. Surnommée Ré par Kurt Schwitters en référence au dieu égyptien du soleil, l’artiste ne va cesser de développer sa curiosité et de s’engager dans des domaines variés de la création. Si ce sont ses photographies qui vont la rendre célèbre tardivement en principalement en Allemagne, elle aura également ouvert son propre atelier de mode à Paris, réalisé des reportages avec l’écrivain Philippe Soupault mais aussi publié des contes pour enfants, réalisé des documentaires radiophoniques, écrit plusieurs essais sur Lautréamont, les Celtes ou les Sorcières modernes, etc et traduit de nombreux auteurs, de Romain Rolland à Tristan Tzara, en passant par André Breton.

À travers 300 items (photographies, mode, manuscrits, films et archives), l’exposition monographique reviendra sur ses collaborations ainsi que ses nombreux voyages à travers le monde, de la Norvège aux États-Unis en passant par la Tunisie. Man Ray, Paul Poiret, Vassily Kandinsky, Max Ernst, Florence Henri et bien entendu Philippe Soupault qu’elle épouse en 1937, seront tour à tour évoqués pour retracer la vie romanesque et l’œuvre confidentielle de Ré Soupault. Si l’Allemagne a valorisé et diffusé son travail, le Mamcs sera en effet le premier musée français à proposer une rétrospective aussi complète.

À la suite des projets consacrées à Käthe Kollwitz ou Marcelle Cahn, les liens artistiques entre la France et l’Allemagne seront à nouveau mis en avant par le Mamcs, de même ceux entre la littérature et les arts visuels à l’instar des expositions « Tristan Tzara, L’homme approximatif », « L’œil de Huysmans » ou « SurréAlice ». Les collections du musée seront mises à contribution pour témoigner de cette personnalité singulière à la fois photographe, traductrice, cinéaste, styliste, et autrice.

Commissariat : Agathe Mareuge, Maîtresse de conférences en études germaniques à Sorbonne Université, spécialiste des avant-gardes allemandes

et Barbara Forest, conservatrice en chef du patrimoine au Mamcs

En partenariat avec : Manfred Metzner, éditeur allemand, ami et exécuteur testamentaire de Ré Soupault.

Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 33386985155 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-d-art-moderne-et-contemporain

Ré Soupault, une femme à l’avant-garde

©Ré Soupault, Autoportrait, 1939 et ©Manfred Metzner