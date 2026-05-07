Brive-la-Gaillarde

Réalisation d’une œuvre collective/participative en lien avec l’exposition BD Mémoire de pierre. Corrèze (Musée Edmond Michelet)

4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Au moyen de fusains, mines de plomb et autres crayons graphites, tout en s’appuyant sur l’iconographie (photographies de repérage au Saillant et planches de la BD), le public est invité à réaliser une création graphique participative autour de la Place du Saillant, ses deux stèles, et le pont médiéval du XVIe siècle. Ce décor de fond sera agrémenté également par les dessins en pieds, sur chevalets, des personnages principaux (Jeanne et Jacques) de Mémoire de pierre (dessin d’observation à partir de référentiels/reprographies). Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

De 20h à 21h30. .

4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08 museemichelet@brive.fr

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English : Réalisation d’une œuvre collective/participative en lien avec l’exposition BD Mémoire de pierre. Corrèze (Musée Edmond Michelet)

L’événement Réalisation d’une œuvre collective/participative en lien avec l’exposition BD Mémoire de pierre. Corrèze (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-03 par Brive Tourisme