Réaliser des travaux dans son appartement en copropriété, En ligne, Lille

Informations pratiques

Réaliser des travaux dans son appartement en copropriété Jeudi 15 octobre, 17h30 En ligne Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T17:30:00+02:00 – 2026-10-15T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T17:30:00+02:00 – 2026-10-15T18:30:00+02:00

Réaliser des travaux dans son appartement en copropriété

Aides individuelles en copropriété, règles d’obtention et critères d’éligibilité : complétez vos connaissances sur le sujet ou connaître les aides que vous pouvez obtenir en tant que copropriétaire pour un projet privatif.

Jeudi 15 octobre 2026 – 17h30-18h30

Webinaire

Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/aWSdNkLg8U

Animé par : logo Urbanis

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