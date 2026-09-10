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Réaliser des travaux dans son appartement en copropriété, En ligne, Lille

jeudi 15 octobre 2026 · En ligne · Lille

Réaliser des travaux dans son appartement en copropriété, En ligne, Lille

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
En ligne
Adresse
lille
Ville
Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Réaliser des travaux dans son appartement en copropriété Jeudi 15 octobre, 17h30 En ligne Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T17:30:00+02:00 – 2026-10-15T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T17:30:00+02:00 – 2026-10-15T18:30:00+02:00

Réaliser des travaux dans son appartement en copropriété
Aides individuelles en copropriété, règles d’obtention et critères d’éligibilité : complétez vos connaissances sur le sujet ou connaître les aides que vous pouvez obtenir en tant que copropriétaire pour un projet privatif.
Jeudi 15 octobre 2026 – 17h30-18h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/aWSdNkLg8U
Animé par : logo Urbanis

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Webinaire

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