Réaliser son savon à base de produits de la ruche Laval

Réaliser son savon à base de produits de la ruche

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-11-07 12:00:00

Venez fabriquer votre savon avec les produits de la ruche

Encadré par Alison de “Solina Savonnerie” vous apprendrez à devenir autonome dans la fabrication de vos savons selon la méthode de la saponification à froid, en utilisant des produits naturels dont ceux issus de la ruche.

De la théorie à la pratique en passant par les règles de sécurité, vous repartirez avec toutes les connaissances et la confiance pour formuler et recréer chez vous vos propres savons. .

330 Chemin Saint-Pierre le Potier Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 21 64 60 36 info@abeilles-mayennaises.fr

English :

Make your own soap with products from the hive

