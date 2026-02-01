Réaliser son savon à base de produits de la ruche Laval
Réaliser son savon à base de produits de la ruche Laval samedi 14 février 2026.
Réaliser son savon à base de produits de la ruche
330 Chemin Saint-Pierre le Potier Laval Mayenne
Tarif : 55 – 55 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 09:00:00
fin : 2026-11-07 12:00:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-11-07
Venez fabriquer votre savon avec les produits de la ruche
Encadré par Alison de “Solina Savonnerie” vous apprendrez à devenir autonome dans la fabrication de vos savons selon la méthode de la saponification à froid, en utilisant des produits naturels dont ceux issus de la ruche.
De la théorie à la pratique en passant par les règles de sécurité, vous repartirez avec toutes les connaissances et la confiance pour formuler et recréer chez vous vos propres savons. .
330 Chemin Saint-Pierre le Potier Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 21 64 60 36 info@abeilles-mayennaises.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Make your own soap with products from the hive
L’événement Réaliser son savon à base de produits de la ruche Laval a été mis à jour le 2026-01-29 par LAVAL TOURISME