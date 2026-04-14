Réalisez des tisanes gourmandes dans une ferme en permaculture, La ferme de la Source Dorée, Saint-Pierre-la-Palud

Réalisez des tisanes gourmandes dans une ferme en permaculture Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 La ferme de la Source Dorée Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:45:00+02:00

Venez partager un moment de découverte des plantes aromatiques et de la façon de réaliser un mélange de plante pour tisane.

Vous confectionnerez cette tisane avec un mélange des plantes cultivées, récoltées, séchées sur place et disponibles. Vous comprendrez comment mesurer les doser pour obtenir une boisson délicate.

Vous terminerez l’atelier par une dégustation de votre confection et repartirez avec un petit sachet de votre propre tisane.

La ferme de la Source Dorée 53 chemin du chalet 69210 Saint-Pierre-la-Palud Saint-Pierre-la-Palud 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0609807161 http://www.la-source-doree.fr/chantier-participatif-permaculture/ https://www.facebook.com/Lasourcedoree69 [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-source-doree.fr/rendez-vous-aux-jardins-lyon/ »}]

Venez partager un moment de découverte des plantes aromatiques et de la façon de réaliser un mélange de plantes pour une tisane gourmande atelier tisane

La Source dorée