Visite accompagnée de Jardins en permaculture, La Source Dorée, Saint-Pierre-la-Palud

Visite accompagnée de Jardins en permaculture 5 – 7 juin La Source Dorée Rhône

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

C’est un jardin sur une colline à 20 Kms de Lyon dans les Monts du Lyonnais installé dans une ferme en permaculture. Votre découvrirez les secrets d’une culture qui se pratique en compagnonage avec la nature. les arbres, les légumes, les fruits, les fleurs et les êtres vivants qui s’entre-aident pour créer un écosystème résilient. C’est une ode au vivant sous toutes ses formes où vous trouverez de nombreuses pistes pour vivre plus en harmonie avec « votre nature ». Nathalie vous donnera des clefs de compréhension chemin faisant.

La Source Dorée 53 chemin du Chalet 69210 Saint-Pierre-la-Palud Saint-Pierre-la-Palud 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 84 94 01 https://www.la-source-doree.fr/ https://www.facebook.com/Lasourcedoree69 [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-source-doree.fr/rendez-vous-aux-jardins-lyon/ »}] La Source dorée est un centre de permaculture à 20 kms de Lyon, où l’on souhaite mettre en pratique une autre façon de cultiver, de cuisiner, de travailler. Notre souhait est de vous accueillir dans un lieu cohérent et ouvert à tous ceux qui cherchent à vivre un moment de reconnexion à la nature ou à en savoir plus sur notre expérience.

Vous pourrez aussi profiter des ateliers et stages de l’école de permaculture, déambuler sur notre écocircuit ou découvrir les secrets de la cuisine végétale avec l’école de cuisine.

Toute l’équipe sera très heureuse de partager son témoignage avec vous lors de votre visite. Tram train arrêt Sain-Bel à moins de 2 km (30 minutes de trajet depuis la gare)

Parking sur place pour quelques voitures

C’est un jardin sur une colline à 20 Kms de Lyon dans les Monts du Lyonnais installé dans une ferme en permaculture. Votre découvrirez les secrets d’une culture qui se pratique en compagnonage avec…

©Les Jardins de la Source Dorée