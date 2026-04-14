Visite libre de nos jardins en permaculture, La ferme de la Source Dorée, Saint-Pierre-la-Palud

Visite libre de nos jardins en permaculture 5 – 7 juin La ferme de la Source Dorée Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous vous invitons à déambuler sur l’éco-circuit des Jardins de la Source Dorée pour découvrir l’application de certains principes de permaculture.

Suivez en parfaite autonomie les flèches rouges qui vous mèneront de nos potagers vers nos jardins de plantes aromatiques, de fleurs, de petits fruits tout en passant devant notre poulailler. Votre parcours vous fera traverser notre forêt-jardin jusqu’en haut de nos jardins.

Quelques structures réalisées par nos soins ponctueront votre découverte.

Nous vous invitons à faire une halte à chacun de nos 7 points d’arrêt. Assis sur des bancs en bois ou en pierre sculptée, vous pourrez admirer le panorama sur la vallée. Vous profiterez également de chaque halte pour découvrir certains principes de permaculture inscrits sur nos panneaux d’informations en pierre.

Vous découvrirez ainsi un lieu de production agricole qui cherche une autre façon de produire pour une agriculture durable, respectueuse de l’environnement et des personnes.

La ferme de la Source Dorée 53 chemin du chalet 69210 Saint-Pierre-la-Palud Saint-Pierre-la-Palud 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0609807161 http://www.la-source-doree.fr/chantier-participatif-permaculture/ https://www.facebook.com/Lasourcedoree69

Parcourez nos différents jardins en suivant notre éco-circuit et découvrez une façon de cultiver selon les principes de la permaculture. visite libre permaculture

La Source Dorée