Réalisez des tisanes gourmandes dans une ferme en permaculture, La Source Dorée, Saint-Pierre-la-Palud

Réalisez des tisanes gourmandes dans une ferme en permaculture Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 La Source Dorée Rhône

Nombre de places limitées à 6 personnes et Inscription obligatoire

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:45:00+02:00

Venez partager un moment de découverte des plantes aromatiques et de la façon de réaliser un mélange de plante pour tisane.

Vous confectionnerez cette tisane avec un mélange des plantes cultivées, récoltées, séchées sur place et disponibles. Vous comprendrez comment les doser pour obtenir une boisson délicate.

Vous terminerez l’atelier par une dégustation de la tisane et repartirez avec un petit sachet de votre propre tisane.

La Source Dorée 53 chemin du Chalet 69210 Saint-Pierre-la-Palud Saint-Pierre-la-Palud 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 84 94 01 https://www.la-source-doree.fr/ https://www.facebook.com/Lasourcedoree69 [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-source-doree.fr/rendez-vous-aux-jardins-lyon/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/rdvj-atelier-realisez-vos-tisanes-gourmandes »}] La Source dorée est un centre de permaculture à 20 kms de Lyon, où l’on souhaite mettre en pratique une autre façon de cultiver, de cuisiner, de travailler. Notre souhait est de vous accueillir dans un lieu cohérent et ouvert à tous ceux qui cherchent à vivre un moment de reconnexion à la nature ou à en savoir plus sur notre expérience.

Vous pourrez aussi profiter des ateliers et stages de l’école de permaculture, déambuler sur notre écocircuit ou découvrir les secrets de la cuisine végétale avec l’école de cuisine.

Toute l’équipe sera très heureuse de partager son témoignage avec vous lors de votre visite. Tram train arrêt Sain-Bel à moins de 2 km (30 minutes de trajet depuis la gare)

Parking sur place pour quelques voitures

©La Source dorée