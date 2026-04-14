Visite libre de nos jardins permacoles, La Source Dorée, Saint-Pierre-la-Palud

Visite libre de nos jardins permacoles 5 – 7 juin La Source Dorée Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous vous invitons à déambuler sur l’éco-circuit des Jardins de la Source Dorée pour découvrir l’application de certains principes de permaculture.

Suivez les flèches rouges qui vous mèneront de nos potagers vers nos jardins de plantes aromatiques, de fleurs, de petits fruits tout en passant devant notre poulailler. Votre parcours vous fera traverser notre forêt-jardin jusqu’en haut de nos jardins.

Quelques structures réalisées par nos soins ponctueront votre découverte.

Nous vous invitons à faire une halte à chacun de nos 7 points d’arrêt. Assis sur des bancs en bois ou en pierre sculptée, vous pourrez admirer le panorama sur la vallée. Vous profiterez également de chaque halte pour découvrir certains principes de permaculture inscrits sur nos panneaux d’informations en pierre.

La Source Dorée 53 chemin du Chalet 69210 Saint-Pierre-la-Palud Saint-Pierre-la-Palud 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 84 94 01 https://www.la-source-doree.fr/ https://www.facebook.com/Lasourcedoree69 La Source dorée est un centre de permaculture à 20 kms de Lyon, où l’on souhaite mettre en pratique une autre façon de cultiver, de cuisiner, de travailler. Notre souhait est de vous accueillir dans un lieu cohérent et ouvert à tous ceux qui cherchent à vivre un moment de reconnexion à la nature ou à en savoir plus sur notre expérience.

Vous pourrez aussi profiter des ateliers et stages de l’école de permaculture, déambuler sur notre écocircuit ou découvrir les secrets de la cuisine végétale avec l’école de cuisine.

Toute l’équipe sera très heureuse de partager son témoignage avec vous lors de votre visite. Tram train arrêt Sain-Bel à moins de 2 km (30 minutes de trajet depuis la gare)

Parking sur place pour quelques voitures

Nous vous invitons à déambuler sur l’éco-circuit des Jardins de la Source Dorée pour découvrir l’application de certains principes de permaculture.

©Les Jardins de la Source Dorée