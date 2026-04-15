Visite accompagnée dans les jardins en permaculture, La ferme de la Source Dorée, Saint-Pierre-la-Palud
Visite accompagnée dans les jardins en permaculture, La ferme de la Source Dorée, Saint-Pierre-la-Palud vendredi 5 juin 2026.
Visite accompagnée dans les jardins en permaculture 5 – 7 juin La ferme de la Source Dorée Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Un écosystème vivant près de Lyon : l’éco-circuit de la Source Dorée
Sur une colline à 20km de Lyon, dans les Monts du Lyonnais, venez visiter notre jardin installé sur une ferme en permaculture. Vous découvrirez les secrets d’une culture qui se pratique en compagnonage avec la nature, les arbres, les légumes, les fruits, les fleurs et les êtres vivants qui s’entraident pour créer un écosystème résilient.
C’est une ode au vivant sous toutes ses formes où vous trouverez de nombreuses pistes pour vivre plus en harmonie avec « votre nature ».
Nathalie vous donnera des clefs de compréhension chemin faisant. Elle vous partagera sa conviction que le respect de la nature et de son intelligence peut devenir une réponse aux enjeux écologiques contemporains. Et qu’il est possible de se préparer pour une agriculture résiliente et respectueuse de la nature et du vivant.
La ferme de la Source Dorée 53 chemin du chalet 69210 Saint-Pierre-la-Palud Saint-Pierre-la-Palud 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0609807161 http://www.la-source-doree.fr/chantier-participatif-permaculture/ https://www.facebook.com/Lasourcedoree69 [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-source-doree.fr/rendez-vous-aux-jardins-lyon/ »}]
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