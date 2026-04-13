Réalisez votre bouquet dans une ferme florale en permaculture, La ferme de la Source Dorée, Saint-Pierre-la-Palud
Réalisez votre bouquet dans une ferme florale en permaculture, La ferme de la Source Dorée, Saint-Pierre-la-Palud samedi 6 juin 2026.
Réalisez votre bouquet dans une ferme florale en permaculture 6 et 7 juin La ferme de la Source Dorée Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Au coeur de notre micro-ferme en permaculture, nous vous proposons un atelier de 30 minutes pour confectionner votre propre bouquet. Vous aurez à disposition le choix parmi nos fleurs semées, cultivées et récoltées sur place.
Vous repartirez avec votre bouquet composé des magnifiques fleurs locales aux riches couleurs !
La ferme de la Source Dorée 53 chemin du chalet 69210 Saint-Pierre-la-Palud Saint-Pierre-la-Palud 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0609807161 http://www.la-source-doree.fr/chantier-participatif-permaculture/ https://www.facebook.com/Lasourcedoree69 [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-source-doree.fr/rendez-vous-aux-jardins-lyon/ »}]
Profitez de ce week-end pour découvrir la production floral en permaculture ! bouquet fleur permaculture lyon
La Source dorée
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