Réalisez votre bouquet dans une ferme florale en permaculture, La Source Dorée, Saint-Pierre-la-Palud

Réalisez votre bouquet dans une ferme florale en permaculture 6 et 7 juin La Source Dorée Rhône

Nombre de places limitées à 6 personnes et Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Profitez de ce week-end de « Rendez-vous aux Jardins » pour découvrir un jardin floral en permaculture !

Nous vous proposons un atelier de 30 minutes pour confectionner votre propre bouquet. Vous aurez à disposition le choix parmi nos fleurs semées, cultivées et récoltées sur place.

Vous repartirez avec votre bouquet composé des magnifiques fleurs locales aux riches couleurs !

La Source Dorée 53 chemin du Chalet 69210 Saint-Pierre-la-Palud Saint-Pierre-la-Palud 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 84 94 01 https://www.la-source-doree.fr/ https://www.facebook.com/Lasourcedoree69 [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-source-doree.fr/rendez-vous-aux-jardins-lyon/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/rdvj-atelier-realisez-votre-bouquet-dans-une-ferme-en-florale »}] La Source dorée est un centre de permaculture à 20 kms de Lyon, où l’on souhaite mettre en pratique une autre façon de cultiver, de cuisiner, de travailler. Notre souhait est de vous accueillir dans un lieu cohérent et ouvert à tous ceux qui cherchent à vivre un moment de reconnexion à la nature ou à en savoir plus sur notre expérience.

Vous pourrez aussi profiter des ateliers et stages de l’école de permaculture, déambuler sur notre écocircuit ou découvrir les secrets de la cuisine végétale avec l’école de cuisine.

Toute l’équipe sera très heureuse de partager son témoignage avec vous lors de votre visite. Tram train arrêt Sain-Bel à moins de 2 km (30 minutes de trajet depuis la gare)

Parking sur place pour quelques voitures

Profitez de ce week-end de « Rendez-vous aux Jardins » pour découvrir un jardin floral en permaculture !

©La Source dorée