Réalité virtuelle, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles
Réalité virtuelle, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles samedi 25 avril 2026.
Réalité virtuelle Samedi 25 avril, 14h00 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
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Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
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