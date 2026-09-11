Réalité virtuelle, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Réalité virtuelle Mercredi 25 novembre, 17h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T17:00:00+01:00 – 2026-11-25T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-25T17:00:00+01:00 – 2026-11-25T18:30:00+01:00

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Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Atelier

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles