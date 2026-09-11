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Réalité virtuelle, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

mercredi 16 décembre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles

Réalité virtuelle, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles
Adresse
place de la République Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Réalité virtuelle Mercredi 16 décembre, 17h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T17:00:00+01:00 – 2026-12-16T18:30:00+01:00
Fin : 2026-12-16T17:00:00+01:00 – 2026-12-16T18:30:00+01:00

Venez découvrir des expériences immersives uniques ! Que vous soyez curieux ou passionné de nouvelles technologies, cette séance vous permettra d’explorer des mondes virtuels étonnants, de jouer à des jeux captivants ou encore de vivre des sensations inédites.
Guidé par un animateur, vous pourrez tester différents jeux immersifs : visite virtuelle, jeu de rythme, escape game, etc.
Prêt à franchir les frontières du réel ?

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Découvrez le casque de réalité virtuelle en testant une sélection de jeux immersifs : visite virtuelle, jeu de rythme, escape game… réalité virtuelle jeux

Parentalité : Ville Saint-Médard-en-Jalles

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