REALITE VIRTUELLE sur le thème du cinema, Bibliothèque Vaugirard Paris samedi 10 janvier 2026.
La réalité virtuelle s’invite dans l’univers cinématographique. Venez tester une plongée dans le 7ème art !
Atelier d’initiation à la réalité virtuelle.
Le samedi 10 janvier 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
bibliotheque.vaugirard@paris.fr
01 48 28 77 42
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-10T16:00:00+01:00
fin : 2026-01-10T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-10T15:00:00+02:00_2026-01-10T16:30:00+02:00
Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris
+33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Vaugirard et trouvez le meilleur itinéraire