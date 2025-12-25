REALITE VIRTUELLE sur le thème du cinema, Bibliothèque Vaugirard Paris

La réalité virtuelle s’invite dans l’univers cinématographique. Venez tester une plongée dans le 7ème art !

Atelier d’initiation à la réalité virtuelle.

Le samedi 10 janvier 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

bibliotheque.vaugirard@paris.fr

01 48 28 77 42

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris

+33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr



