Rebelles en Exil Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges
mardi 29 septembre 2026 · Théâtre de l'Union · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Rebelles en Exil Théâtre de l’Union
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-29 2026-09-30
Durée 1h15 + 30min de débat
CONCEPTION ET MISE EN PIÈCE DE L’ACTUALITÉ TATIANA FROLOVA, SORO SOLO
Entre théâtre et documentaire, cette nouvelle édition de Grand ReporTERRE partage avec chaleur récits d’exil et de résistance. Quand journalisme et spectacle vivant se rencontrent, l’actualité s’éclaire.
Cette douzième édition de Grand ReporTERRE signe la collaboration de la metteuse en scène russe Tatiana Frolova et du journaliste Soro Solo, originaire de Côte d’Ivoire. Leur point commun ? Leur expérience de l’exil.
Alors ils témoignent, transforment le vertige du déracinement en alliance, en choeur de voix et de langues qui se répondent, en histoires qui se rassemblent.
Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr
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English : Rebelles en Exil Théâtre de l’Union
L’événement Rebelles en Exil Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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