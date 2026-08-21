Récif en péril – raviver, resister, réimaginer, Four à chaux Meralikan, Saint-Leu

Informations pratiques

Récif en péril – raviver, resister, réimaginer Dimanche 20 septembre, 09h00 Four à chaux Meralikan La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Le récif corallien est un patrimoine vivant. Il abrite des centaines d’espèces, il protège nos plages de la houle, il nourrit toute une culture insulaire. KOSA vous propose de venir voir, comprendre, créer, s’émerveiller. Sans discours moralisateur, sans jargon. Juste ce qu’il faut de science pour que le lagon redevienne lisible.

Toute la journée ·

Exposition « Ambassadeur du récif : comprendre pour mieux protéger le récif corallien et ses habitants

Visite du Four à chaux Meralikan

Atelier cyanotype : Grâce à un procédé photographique inventé en 1842, posez une silhouette de corail sur un papier sensible, laissez le soleil travailler quelques minutes, rincez à l’eau — et repartez avec votre empreinte bleue, unique. Une image faite avec la lumière

à partir de 14h

**Après-midi contée « Zistoir L’ocean »**On s’assoit sur des nattes, à l’ombre, et on écoute. Contes créoles du lagon, légendes de la mer.

Four à chaux Meralikan 343 N1A, 97436 Saint-leu Saint-Leu La Réunion La Réunion

KOSA vous propose de venir voir, comprendre, créer, s’émerveiller autour du récif corallien, véritable patrimoine vivant.

©kosa