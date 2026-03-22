Récit des textes de Jean d’Ormesson en regard avec des textes de Chateaubriand Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Présentation d’Héloïse d’Ormesson du dernier texte paru de son père « Quand l’enchanteur vint au monde, une biographie de Chateaubriand ».

Récit des textes de Jean d’Ormesson en regard avec des textes de Chateaubriand

Les étudiant·es comédien·nes récitent des textes de Chateaubriand en regard aux textes de Jean d’Ormesson

Le mercredi 10 juin 2026

de 00h00 à 00h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T03:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T00:00:00+02:00_2026-06-10T00:00:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

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