Récit des textes de Jean d’Ormesson en regard avec des textes de Chateaubriand Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris
Récit des textes de Jean d’Ormesson en regard avec des textes de Chateaubriand Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris mercredi 10 juin 2026.
Présentation d’Héloïse d’Ormesson du dernier texte paru de son père « Quand l’enchanteur vint au monde, une biographie de Chateaubriand ».
Récit des textes de Jean d’Ormesson en regard avec des textes de Chateaubriand
Les étudiant·es comédien·nes récitent des textes de Chateaubriand en regard aux textes de Jean d’Ormesson
Le mercredi 10 juin 2026
de 00h00 à 00h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T03:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T00:00:00+02:00_2026-06-10T00:00:00+02:00
Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris
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