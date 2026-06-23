RÉCITAL ALEXANDRE THARAUD Soissons

Soissons

RÉCITAL ALEXANDRE THARAUD

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Alexandre Tharaud, figure majeure du piano français,

propose un voyage musical d’une rare élégance à travers

trois siècles de création.

Ce programme Voyage en France témoigne d’un art de la

transcription et de l’adaptation particulièrement raffiné.

Alexandre Tharaud y révèle toute la richesse expressive

d’un patrimoine musical profondément lié à la voix et

au théâtre, depuis la délicatesse des Soupirs de Rameau

jusqu’aux évocations sensibles de Fauré.

Interprète singulier, reconnu pour son sens des couleurs

et son toucher d’une infinie subtilité, Alexandre Tharaud

tisse ici un programme à son image exigeant, sensible et

profondément habité, où chaque pièce devient un tableau

sonore, invitant à l’écoute et à la rêverie

Alexandre Tharaud, figure majeure du piano français,

propose un voyage musical d’une rare élégance à travers

trois siècles de création.

Ce programme Voyage en France témoigne d’un art de la

transcription et de l’adaptation particulièrement raffiné.

Alexandre Tharaud y révèle toute la richesse expressive

d’un patrimoine musical profondément lié à la voix et

au théâtre, depuis la délicatesse des Soupirs de Rameau

jusqu’aux évocations sensibles de Fauré.

Interprète singulier, reconnu pour son sens des couleurs

et son toucher d’une infinie subtilité, Alexandre Tharaud

tisse ici un programme à son image exigeant, sensible et

profondément habité, où chaque pièce devient un tableau

sonore, invitant à l’écoute et à la rêverie .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

Alexandre Tharaud, a leading figure in French piano music,

takes listeners on a musical journey of rare elegance through

three eras of composition.

This program, *Voyage en France*, showcases a particularly

refined art of transcription and adaptation.

In it, Alexandre Tharaud reveals the full expressive richness

of a musical heritage deeply rooted in the voice and

the theater, ranging from the delicacy of Rameau’s *Soupirs*

to Fauré’s sensitive evocations.

A singular performer, renowned for his sense of color

and his infinitely subtle touch, Alexandre Tharaud

weaves a program here that reflects his own style: demanding, sensitive, and

deeply personal, where each piece becomes a

sonic tableau, inviting the listener to listen and to daydream

L’événement RÉCITAL ALEXANDRE THARAUD Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois