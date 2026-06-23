RÉCITAL ALEXANDRE THARAUD Soissons
RÉCITAL ALEXANDRE THARAUD Soissons vendredi 9 octobre 2026.
Soissons
RÉCITAL ALEXANDRE THARAUD
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Alexandre Tharaud, figure majeure du piano français,
propose un voyage musical d’une rare élégance à travers
trois siècles de création.
Ce programme Voyage en France témoigne d’un art de la
transcription et de l’adaptation particulièrement raffiné.
Alexandre Tharaud y révèle toute la richesse expressive
d’un patrimoine musical profondément lié à la voix et
au théâtre, depuis la délicatesse des Soupirs de Rameau
jusqu’aux évocations sensibles de Fauré.
Interprète singulier, reconnu pour son sens des couleurs
et son toucher d’une infinie subtilité, Alexandre Tharaud
tisse ici un programme à son image exigeant, sensible et
profondément habité, où chaque pièce devient un tableau
sonore, invitant à l’écoute et à la rêverie
Alexandre Tharaud, figure majeure du piano français,
propose un voyage musical d’une rare élégance à travers
trois siècles de création.
Ce programme Voyage en France témoigne d’un art de la
transcription et de l’adaptation particulièrement raffiné.
Alexandre Tharaud y révèle toute la richesse expressive
d’un patrimoine musical profondément lié à la voix et
au théâtre, depuis la délicatesse des Soupirs de Rameau
jusqu’aux évocations sensibles de Fauré.
Interprète singulier, reconnu pour son sens des couleurs
et son toucher d’une infinie subtilité, Alexandre Tharaud
tisse ici un programme à son image exigeant, sensible et
profondément habité, où chaque pièce devient un tableau
sonore, invitant à l’écoute et à la rêverie .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
Alexandre Tharaud, a leading figure in French piano music,
takes listeners on a musical journey of rare elegance through
three eras of composition.
This program, *Voyage en France*, showcases a particularly
refined art of transcription and adaptation.
In it, Alexandre Tharaud reveals the full expressive richness
of a musical heritage deeply rooted in the voice and
the theater, ranging from the delicacy of Rameau’s *Soupirs*
to Fauré’s sensitive evocations.
A singular performer, renowned for his sense of color
and his infinitely subtle touch, Alexandre Tharaud
weaves a program here that reflects his own style: demanding, sensitive, and
deeply personal, where each piece becomes a
sonic tableau, inviting the listener to listen and to daydream
L’événement RÉCITAL ALEXANDRE THARAUD Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois
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