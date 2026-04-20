Récital d’Aurélien Delage Église Réformée Limoges

Limoges

Récital d’Aurélien Delage

Église Réformée 14 Rue de la Réforme Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:15:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Aurélien Delage offrira un récital à la fois au muselaar et clavicorde; 2 instruments de l’époque baroque que vous pourrez écouter à l’église réformée de Limoges pendant environ une heure de programme.

Durant ce concert, vous pourrez retrouver des œuvres du manuscrit de Susanne van Soldt, des œuvres de John Bull, de William Byrd, de Jan Pieterszoon Sweelinck et de Peter Philips.

Ce concert est au profit du décor d’une copie d’un instrument historique de 1604, conservé au musée de l’instrument de la musique de Bruxelles.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Église Réformée 14 Rue de la Réforme Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 36 91 62 adclimoges@gmail.com

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English :

L’événement Récital d’Aurélien Delage Limoges a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole